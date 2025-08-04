ألقت الشرطة النيوزيلندية، القبض على امرأة بتهمة إهمال طفل بعد أن عثر سائق حافلة على طفلة تبلغ من العمر عامين حية داخل حقيبة سفر كانت مخبأة في مقصورة الأمتعة بالمركبة، بحسب ما ذكرته السلطات.

وقال مفتش المباحث سايمون هاريسون في بيان إن سائق الحافلة لاحظ حركة داخل الحقيبة خلال توقف مقرر في مستوطنة كايواكا، شمال أوكلاند، بعد أن طلب أحد الركاب الوصول إلى مقصورة الأمتعة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وأضاف هاريسون أنه عندما فتح السائق حقيبة السفر، اكتشف الطفلة التي كانت حرارتها مرتفعة جداً، ولكنها بدت غير مصابة بأذى جسدي.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، حيث بقيت ليلة الأحد بالتوقيت المحلي.

وتم توجيه تهمة سوء معاملة أو إهمال طفل إلى المرأة التي ألقي القبض عليها، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم (الإثنين).