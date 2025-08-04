وُلِد ثاديوس دانيال بيرس في 26 يوليو 2025، ليحصل على لقب «أكبر طفل في العالم» لأنه جاء من جنين تم تجميده منذ 1994. رغم أنه حديث الولادة، إلا أن حمله بدأ قبل أكثر من ثلاثين عامًا.

كان هذا الجنين جزءًا من عملية تلقيح صناعي في تسعينيات القرن الماضي أجرتها ليندا آرتشرد البالغة من العمر 62 عامًا الآن، التي أنجبت 4 أجنة مع زوجها آنذاك. وبينما وُلد أحد الأجنة ليكون ابنتها البالغة 30 عامًا، تم تجميد الثلاثة الآخرين. وبعد طلاقها، قررت آرتشرد عرض هذه الأجنة للتبني وبالفعل اختارت زوجين هما لاندسي وتيم بيرس لتلقي الجنين، الذي أصبح طفلًا حديث الولادة باسم ثاديوس.

وقال الدكتور جون جوردون الذي أشرف على عملية النقل: إن هذا الإنجاز العلمي يُظهر كيف يمكن للأجنة التي كانت مُتجاهلة لسنوات طويلة أن تصبح أطفالًا بفضل التقدم العلمي. وثاديوس ليس فقط أحد أقدم الأجنة التي وُلدت على الإطلاق، بل قد يكون أيضًا واحدًا من آخر الأجنة التي يُمكن أن تُزرع في المستقبل.