في شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى الشرق الروسي، بدأ بركان كراشينينيكوف بالثوران لأول مرة منذ أكثر من 450 عامًا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. البركان الذي يرتفع عن سطح البحر أكثر من 1800 متر، أطلق عمودًا من الرماد امتد لمسافة 6 آلاف متر في الهواء. ومع اندفاع الدخان نحو الشرق باتجاه المحيط الهادئ، أكدت وزارة الحالات الطارئة الروسية أن البركان لم يؤثر حتى الآن على أي مناطق سكنية أو مناطق سياحية.

وتعد كامتشاتكا من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، حيث تقع على تلاقي الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية. وتضم المنطقة نحو 30 بركانًا نشطًا وتشتهر بمناطقها الجبلية الخلابة والمتنزهات الطبيعية التي تضم حيوانات برية مثل الدببة والسلمون.

يُذكر أن آخر ثوران لهذا البركان كان في العام 1550، وفقًا للبرنامج العالمي للنشاط البركاني التابع لمعهد سميثسونيان. كما يأتي هذا الثوران بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بقوة 8.8 درجة وتسبب في حدوث تحذيرات من تسونامي في كافة أنحاء منطقة المحيط الهادئ.