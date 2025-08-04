في تصعيد لافت للرقابة على المحتوى الرقمي، واصلت الأجهزة الأمنية المصرية حملتها الموسعة ضد عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، في مقدمتها «تيك توك»، لليوم الثاني على التوالي. وأسفرت الحملة عن ضبط دفعة جديدة من «التيك توكرز» بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام ومخالف للقيم الأسرية.

وشملت الحملة القبض على علياء قمرون -المعروفة باسم «قمر الوكالة»- في منزلها بمحافظة الجيزة، بعد رصد فيديوهات وصفت بأنها تحتوي على إيحاءات وألفاظ منافية للآداب، تم بثها عبر «تيك توك» و«إنستغرام». كما أُلقي القبض على محمد عبدالعاطي الذي اشتهر بمقاطع كوميدية، بتهم مماثلة تتعلق بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم المجتمعية.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تحفظت السلطات على أجهزتهم الإلكترونية لفحصها.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من توقيف شخصيات أخرى على المنصة نفسها، من بينهم «سوزي الأردنية»، و«مداهم»، و«أم مكة»، ما يعكس اتجاهاً أكثر تشدداً في التعامل مع ما تصفه الدولة بـ«المحتوى المسيء».

في السياق ذاته، حذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي، من أن حجب منصة «تيك توك» في مصر لا يزال خياراً مطروحاً. وأوضح أن اللجنة منحت المنصة مهلة مدتها ثلاثة أشهر لضبط المحتوى وتصحيح الانتهاكات، خلال اجتماع حضره ممثلون عن المنصة والحكومة.

وأكد بدوي أن بعض ما يُنشر على «تيك توك» يمثل انتهاكاً صريحاً لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحكومة والبرلمان بصدد تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك الحجب الفوري لأي محتوى غير قانوني.