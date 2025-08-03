يُعد تراكم الدهون في الكبد من الحالات الصحية الصامتة التي قد تمر دون ملاحظة، لكنها تُنذر بتطورات خطيرة إذا لم تُكتشف مبكرًا. هذه الحالة، المعروفة باسم الكبد الدهني غير الكحولي، أصبحت شائعة عالميًا، وتطال ملايين الأشخاص دون أن يشعروا بأي ألم أو علامات مباشرة.الأطباء يشيرون إلى أن الدهون الزائدة داخل الكبد قد تتحول إلى التهابات مزمنة، تؤدي إلى تليّف وفشل كبدي، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. ما يجعل الأمر أكثر خطورة هو أن الأعراض غالبًا ما تكون غير واضحة، وقد تقتصر على إرهاق دائم، أو انتفاخ، أو تغيرات في لون الجلد أو البول.السمنة ونمط الحياة الخامل من أبرز الأسباب، إلى جانب تناول السكريات الزائدة والدهون المشبعة. الوقاية تعتمد على نمط حياة صحي، يشمل تخفيض الوزن، وزيادة النشاط البدني، وتناول أطعمة متوازنة. كما يُنصح بإجراء فحوص دورية لوظائف الكبد، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي أو زيادة في الوزن.