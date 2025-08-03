اكتشف صديقان في إيرلندا رسالة غريبة في زجاجة على شاطئ جزيرة إينيشير، ليجدا نفسيهما أمام لغز يثير القلق والمخاوف بعد ترجمتها.

وفي جزيرة إينيشير، عثر كريس هارلي وماثيو لامينغ على زجاجة مغلقة بالشمع أثناء تجولهما. وما أن فتحا الزجاجة حتى وجدا ورقة مكتوبة بخط اليد تحتوي على كلمات إنجليزية: «مساعدة»، «مرحبًا»، و«SOS». لكن البقية كانت مكتوبة بلغة غير معروفة لهما. وبعد ترجمة الرسالة باستخدام أحد البرامج، اكتشفا أنها تطلب المساعدة من ثلاثة أشخاص علقوا على جزيرة مجهولة منذ أربعة أعوام، وكانوا مصابين.

وبمزيد من البحث، تبين أن الرسالة قد تكون مرتبطة بحادث غريب وقع مع سفينة «يونغ يو شينغ رقم 18» التي فقدت طاقمها في يناير 2021. حيث تم العثور على السفينة في البحر دون أي شخص على متنها.

ومع تزايد التساؤلات حول الجريمة والتهديدات، تم نصح الأصدقاء بتسليم الرسالة إلى السلطات. وقام كريس وماثيو بذلك، مما جعل الأمر يتصدر الأخبار في تايوان ويجذب اهتمام الشرطة المحلية.

وبينما لم يتلقيا أي تحديث بعد من الشرطة، يشعر الأصدقاء بالارتياح لأنهم قاموا بالتصرف بشكل صحيح، متسائلين إن كان الأمر سيصبح أكثر وضوحًا قريبًا. لكن من رحلة عادية في إيرلندا إلى اكتشاف رسالة تطلب المساعدة من جزيرة مجهولة، يعيد هذا الاكتشاف فتح تساؤلات حول الحوادث البحرية والأسرار المخبأة في أعماق البحر.