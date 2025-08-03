في اكتشاف علمي جديد، أكدت دراسة طبية أن جهاز المناعة البشري يبدأ في الاستعداد لمكافحة الأمراض بمجرد أن يرى الشخص مريضًا، حتى قبل أن يتعرض الجسم لأي تهديد مباشر. وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة أندريا سيرينو أن الدماغ يتعرف على إشارات المرض مثل العطس أو الشحوب، ليبدأ الجهاز المناعي في حالة تأهب فورية.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة «نيتشر نيوروساينس»، فإن هذه الاستجابة البيولوجية المبكرة تشبه إلى حد بعيد نظام الأمان في المتاجر، حيث يراقب جهاز المناعة التهديدات المحتملة ويبدأ في الاستجابة الوقائية. فالجسم يفترض أن المبالغة في رد الفعل تجاه هذه الإشارات هي أفضل من التقليل من شأنها.

إن هذا التأهب المبكر من جهاز المناعة قد يفسر أيضًا الشعور الغريزي بعدم الارتياح تجاه الأشخاص الذين يظهر عليهم علامات المرض، وهو ليس مجرد شعور اجتماعي بل استجابة فسيولوجية تستهدف الوقاية.