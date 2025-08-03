ألقت الشرطة القبض على شخصين على خلفية جريمة قتل وقعت في كامبريدج أمس (السبت).

وتم استدعاء الشرطة مساء الجمعة إثر بلاغ عن حالة عنف تعرض لها شاب يبلغ من العمر 20 عاما عند الساعة 11:27 مساءً.

وعلى الرغم من محاولات إنقاذ الشاب إلا أنه لم يصمد طويلا، إذ توفي في موقع الحادث عند الساعة 12:01 صباح السبت.

وأُلقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من كامبريدج للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل. كما أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا من كامبريدج للاشتباه في مساعدته للمجرم، ولا يزال الرجلان رهن الاحتجاز في مركز شرطة ثورب وود.

وقال مفتش المباحث ديل ميبستيد، من وحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشير وكامبريدجشير وهيرتفوردشير: «نود أن نشكر الجمهور على دعمهم ومساعدتهم بعد ندائنا. ولا يزال التحقيق جاريًا، ونحثّ أي شخص لديه معلومات عن جريمة القتل على التواصل معنا».