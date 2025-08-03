سجلت روسيا، اليوم (الأحد)، أول ثوران لبركان كراشينينيكوف الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا منذ 600 عام، وفق ما أعلنت رئيسة فريق الاستجابة للثورات البركانية في الإقليم أولغا غيرينا.

ووفقاً لوكالة «سبوتنيك»، أوضحت غيرينا، أن المخروط البركاني بدأ بالنمو داخل الفوهة الشمالية، مع ملاحظة تشقق في المنحدرات وتشكّل قبة من الحمم، يرافقها نشاط كثيف للبخار والغاز.

وكان الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية قد أفاد في وقت سابق بانبعاث عمود رماد من البركان بلغ ارتفاعه نحو ستة كيلومترات، فيما يبلغ ارتفاع الجبل نفسه 1856 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وأشارت غيرينا إلى أن عمود الرماد يمتد حاليا نحو الشرق، مرجحة أن يكون هذا الثوران التاريخي مرتبطا بزلزال بقوة 8.8 درجة ضرب كامتشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. كما سمعت هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية.