حذرت الطوارئ الروسية من احتمال حدوث تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا.

جاء ذلك بعد أن قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 6.7 درجة هز جزر كوريل في روسيا اليوم (الأحد).

وقدر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.

وقبل أيام، ضربت أمواج تسونامي (الموجات البحرية الناجمة عن زلازل)، يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار أجزاء من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية بعد زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب المنطقة.

وعقب الزلزال والتسونامي في روسيا، أصدرت اليابان والولايات المتحدة والمكسيك والصين والإكوادور وبيرو ودول عدة مطلة أو واقعة في المحيط الهادئ تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.