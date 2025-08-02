شنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم (السبت)، حملة واسعة النطاق استهدفت عددا من صناع المحتوى على منصة «تيك توك»، على خلفية اتهامات بنشر محتوى يخالف القيم والآداب العامة، وأسفرت الحملة عن القبض على شخصيات مثل البلوغر «سوزي الأردنية» في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، و«أم سجدة» و«أم مكة»، إضافة إلى صانع المحتوى «مداهم» في القليوبية.





ووُجهت لصناع المحتوى الذين تم إلقاء القبض عليهم تهم تشمل نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تقديم دعاوى قضائية ضد آخرين لم يُكشف عن هوياتهم، بناء على شكاوى مواطنين ومحامين تتهمهم بالترويج لمحتوى «غير لائق».

مخدرات وعملات أجنبية بحوزة «مداهم»

وكشفت وزارة الداخلية أن «مداهم»، الذي أُلقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية، كانت بحوزته مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكميات من مخدري الحشيش والأفيون، واعترف «مداهم» بنشر مقاطع فيديو لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح، مؤكدا أن المخدرات كانت للتعاطي الشخصي.





سوزي الأردنية متهمة بـ «خدش الحياء»

كشفت الداخلية المصرية في بيان لها تفاصيل ضبط صانعة المحتوى سوزي الأردنية، مؤكدة أنه جاء أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل.





وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مهلة لـ«تيك توك» في مصر

وتأتي هذه الحملة تزامنا مع تصريحات رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي،، التي أكد فيها أن اللجنة منحت منصة «تيك توك» مهلة ثلاثة أشهر لمراقبة المحتوى وتصحيح المخالفات، وإلا سيتم حظر التطبيق في مصر بناء على قانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأشار النائب أحمد بدوي، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا بحضور الحكومة والممثل الإقليمي لـ«تيك توك»، وطالبت المنصة بتحسين آليات مراقبة المحتوى، مؤكدا أن «بعض المحتوى على تيك توك يخالف الضوابط والمعايير، ويُعتبر مخالفا لقوانين تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية».

حظر «تيك توك» من بين الخيارات المطروحة

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن الحظر يظل خيارا إذا استمرت المخالفات، مشيرا إلى أن البرلمان، بالتعاون مع الحكومة، سنّ تشريعات رادعة لمعاقبة المخالفين، مع التأكيد على أن أي منشور مخالف سيتم حجبه فورا.





وتشهد مصر منذ 2020 حملات أمنية متكررة تستهدف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا «تيك توك»، بتهم تشمل «الإخلال بالآداب العامة» و«التعدي على القيم الأسرية المصرية»، في إطار جهودها لحماية القيم المجتمعية.

ويُنظر إلى «تيك توك» في مصر كمنصة مثيرة للجدل، إذ يستخدمها ملايين الشباب للتعبير عن أنفسهم، لكنها تواجه اتهامات بتعزيز محتوى يتعارض مع القيم المحافظة، وقد أدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018 إلى تمكين السلطات من ملاحقة المخالفين.



