في انتصار قضائي جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت 2 أغسطس، حكمًا نهائيًا وباتًّا بإلزام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه للمطربة، مع إنهاء التعاقد الرسمي معها، ما يُغلق باب الطعن نهائيًا.

وأكد المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أن الحكم واجب النفاذ ويُعد انتصارًا قانونيًا حاسمًا للفنانة في نزاعها الممتد مع الشركة. وأوضح في بيان صحفي أن محكمة النقض رفضت الطعن المُقدم من «روتانا» وأيدت الحكم الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، ما يعني غلق الملف نهائيًا.

ويعود أصل القضية إلى خلافات تعاقدية نشبت بين الطرفين، بعد أن أقدمت «روتانا» على حذف أغنيتين لشيرين من موقع «يوتيوب» ومنصات التواصل، رغم انتهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما اعتبرته الفنانة انتهاكًا صريحًا لحقوقها.

وسبق أن قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام الشركة بدفع تعويض لشيرين عن الأضرار المترتبة على هذا الحذف، وهو الحكم الذي أصبح الآن نهائيًا بعد تأييده من محكمة النقض.