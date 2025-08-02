أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم السبت، مقتل ستة أشخاص وتضرر أكثر من 230,000 شخص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها العاصفة الاستوائية «ويفا» منذ 21 يوليو الماضي، حيث اجتاحت الأمطار الغزيرة 12 إقليمًا في شمال ووسط تايلاند، مما تسبب في غمر الشوارع وتدمير الممتلكات، واضطر السكان إلى استخدام القوارب البلاستيكية للتنقل في المناطق المنكوبة.





ووفقًا لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند، فإن العاصفة «ويفا» تسببت في أضرار جسيمة، حيث أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي المياه الموحلة تغمر المنازل، وأكواماً من أكياس الرمل تحيط بالمباني لحمايتها من الفيضانات، وأكدت الإدارة في بيان رسمي على صفحتها على «فيسبوك» أنها تراقب عن كثب تأثيرات العاصفة وتنسق مع الأقاليم المتضررة لتقديم المساعدة اللازمة.





من جهة أخرى، أشارت الإدارة الجوية التايلاندية إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت بالانخفاض، مما يبشر بتحسن الأوضاع في الأيام القادمة، ومع ذلك، يظل التحذير من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية قائمًا في بعض المناطق.

يُذكر أن تايلاند تشهد أمطارًا موسمية سنويًا بين مايو وأكتوبر، لكن العلماء يحذرون من أن تغير المناخ يزيد من شدة الأنماط الجوية، مما يجعل الفيضانات أكثر تدميرًا.





وتُعد تايلاند واحدة من الدول الآسيوية الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات والعواصف الاستوائية، بسبب موقعها الجغرافي في منطقة جنوب شرق آسيا التي تتأثر بالرياح الموسمية والأعاصير الاستوائية، وتشهد البلاد موسم الأمطار السنوي بين مايو وأكتوبر، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة النطاق، خاصة في المناطق المنخفضة والأحواض النهرية مثل حوض نهر تشاو فرايا، وتزيد الانهيارات الأرضية من مخاطر هذه الظواهر في المناطق الجبلية الشمالية.





وتُعتبر العاصفة الاستوائية «ويفا» واحدة من الأحداث الجوية البارزة التي ضربت تايلاند في يوليو، حيث تكونت في بحر الصين الجنوبي وتحركت نحو اليابسة، مُحدثة أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، حيث تسببت في فيضانات مدمرة وانهيارات أرضية في 12 إقليمًا بشمال ووسط تايلاند، وتضررت البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمنازل، مما دفع السكان إلى استخدام القوارب للتنقل في المناطق المنكوبة.