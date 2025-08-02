أثارت صور حديثة تداولتها وسائل إعلام عالمية لتوم كروز والممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، موجة تفاعل واسعة بعدما ظهرا معًا في مناسبات متكررة، ما اعتبره المتابعون تأكيدًا على علاقة عاطفية جديدة تجمع النجمين.ورصدت عدسات المصورين الثنائي في لحظات غير رسمية مليئة بالانسجام، سواء خلال مهرجان سينمائي حديث أو أثناء جولات في مواقع تصوير، ما أعاد إشعال الحديث عن طبيعة العلاقة بينهما. ووفق ما نشره موقع «24.ae»، فإن تكرار الظهور المشترك دفع جمهور كروز إلى التساؤل عن جديّة الأمر، خاصة أن النجم الهوليوودي لا يظهر غالبًا في علاقات علنية منذ فترة طويلة.آنا دي أرماس، التي لمع نجمها مؤخرًا في أفلام عالمية مثل «Knives Out» و«No Time To Die»، لم تصرّح بعد حول طبيعة العلاقة، في حين اكتفى كروز بالتجاهل الإعلامي كعادته، ما أضاف غموضًا جعل الخبر أكثر إثارة للجدل.