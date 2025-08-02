هزت حادثة إطلاق نار مروعة مدينة أناكوندا الهادئة في ولاية مونتانا الأمريكية، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص داخل حانة «أوول بار» الواقعة في منطقة جبلية ذات غابات كثيفة، في حادثة أثارت حالة من الذعر في المنطقة، ودفعت السلطات إلى إغلاق حي بأكمله وإطلاق عملية بحث مكثفة عن المشتبه به الذي لا يزال طليقاً.

ووفقاً لقسم مونتانا للتحقيق الجنائي، الذي يقود التحقيق، تم تأكيد مقتل أربعة أشخاص في مكان الحادثة، وحددت السلطات هوية المشتبه به، وهو مايكل بول براون، وهو جندي أمريكي سابق يبلغ من العمر 45 عاماً، ويقيم في منزل مجاور للحانة، حسب تصريحات ديفيد جويردر، مالك الحانة، والسجلات العامة.

وتعتقد الشرطة أن براون لا يزال مسلحاً وخطراً، مما دفعها إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا، وأفادت شرطة الطرق السريعة في ولاية مونتانا أن وحدة التدخل السريع قامت بتفتيش منزل المشتبه به، لكنه لا يزال فاراً حتى الآن.

ويقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي، الذي يغطي ولاية مونتانا، الدعم للسلطات المحلية، لكن التفاصيل المتعلقة بدوافع الحادثة أو ملابساتها لم تُكشف بعد، إذ أحالت المتحدثة باسم المكتب ساندرا باركر الأسئلة إلى السلطات المحلية.

وتعتبر ولاية مونتانا، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة، وسكانها البالغ عددهم نحو 1.1 مليون نسمة، من الولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ووقعت الحادثة في مجتمع صغير يقع في مقاطعة ديرهيد، وتشتهر بتاريخها الصناعي المرتبط بتعدين النحاس.

ويعد إطلاق النار الجماعي مشكلة متكررة في الولايات المتحدة، إذ تشير الإحصاءات إلى وقوع أكثر من 400 حادثة من هذا النوع سنوياً، وفقاً لمنظمة «Gun Violence Archive»، وتثير مثل هذه الأحداث تساؤلات حول الدوافع، سواء كانت شخصية أو مرتبطة بقضايا اجتماعية أو نفسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأفراد لهم خلفيات عسكرية.