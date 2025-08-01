شهد مطار دنفر الدولي حادثة طارئة أثارت الذعر، بعدما اندلع حريق مفاجئ في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، قبل دقائق من موعد إقلاعها، ما استدعى إخلاء الطائرة بشكل عاجل عبر مزالق الطوارئ، وسط سحب كثيفة من الدخان والنيران.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية أن الرحلة رقم 3023 أبلغت عن «عطل محتمل في نظام عجلات الهبوط» أثناء استعدادها للإقلاع. وأوضحت شركة الطيران، التي تتخذ من فورت وورث بولاية تكساس مقراً لها، أن الحريق نجم عن خلل في أحد إطارات الطائرة.

وبحسب بيان الشركة، فإن الطائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» كانت متجهة إلى مطار ميامي الدولي، وعلى متنها 173 راكباً و6 من أفراد الطاقم. وفور اكتشاف الحريق، أعلن الطيار حالة الطوارئ وفعّل إجراءات الإخلاء السريع.

وأظهر مقطع فيديو بثّته وسائل إعلام محلية لحظات إجلاء الركاب، إذ شوهدوا وهم يفرّون عبر مزلقة الطوارئ قرب مقدمة الطائرة، حاملين أطفالهم وأمتعتهم الشخصية. وقد تعثر عدد من الركاب عند نهاية المزلقة، من بينهم شخص بالغ كان يحمل طفلاً صغيراً، وسقطوا على أرض المدرج الأسمنتي. وتم نقل الركاب لاحقاً إلى مبنى المسافرين بواسطة حافلات خاصة.

ونجحت فرق الطوارئ في مطار دنفر في إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم خلال دقائق معدودة، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وأوضح متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأميركية، في تصريح لموقع ديلي بيست، أن الطائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» تعرضت لعطل ميكانيكي في الإطارات أثناء محاولة الإقلاع، وذلك حوالى الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار ميامي الدولي عند وقوع الحادث.