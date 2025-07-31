في مشهد مأساوي شهدته محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية، تحولت جلسة خلع إلى جريمة مروّعة بعدما أقدم زوج على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل المحكمة، في محاولة للانتقام منها بعد إصرارها على إنهاء العلاقة الزوجية.

وبحسب روايات شهود العيان، كانت الزوجة قد حضرت الجلسة لمتابعة دعواها ضد الزوج، إلا أنه باغتها بطعنات مفاجئة في الرقبة وأماكن متفرقة من الجسد مستخدماً «مطواة» كان يخفيها بين ملابسه. وقد تم نقلها على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة، وسط ذهول وذعر الحاضرين.

قوات الأمن داخل المحكمة تمكنت من السيطرة على الموقف سريعاً، وتم القبض على الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

مصادر أمنية كشفت أن الزوجة كانت قد أقامت دعوى خلع بسبب التعنيف وسوء المعاملة، ورفضت التنازل عن القضية رغم محاولات الصلح، ما أثار حفيظة الزوج ودفعه إلى تنفيذ جريمته.

النيابة العامة أمرت بحبس الزوج ووجهت له تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح داخل منشأة قضائية، فيما تتلقى الزوجة العلاج وتخضع للمراقبة الطبية الدقيقة.