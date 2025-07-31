في تطوّر علمي بارز، كشفت تجربة سريرية حديثة في جامعة مينيسوتا الأمريكية نتائج واعدة لحبوب منع الحمل الخاصة بالرجال، أثبتت فعاليتها في كبح إنتاج الحيوانات المنوية دون آثار جانبية تُذكر. وأجريت التجربة على متطوعين أصحاء، استجاب معظمهم للعقار بنسبة كفاءة عالية، ما يُبشر باعتماد قريب لأول وسيلة تنظيم حمل ذكورية فعالة.

العقار يعتمد على تثبيط بروتين أساسي في عملية إنتاج النطاف، ويتميّز بقابلية عكسية؛ ما يعني أنه لا يؤثر بشكل دائم على الخصوبة. وعلّق الباحثون بأن الخطوة التالية هي توسيع التجارب لتشمل شرائح سكانية أوسع، تمهيدًا لطلب الترخيص التجاري.

هذا الاكتشاف يُمثّل نقلة نوعية في تقاسم المسؤولية بين الزوجين، ويعالج فجوة طويلة في وسائل تنظيم الحمل التي اقتصرت لعقود على النساء. ورحّب كثير من المختصين بالفكرة، مشيرين إلى أنها قد تغيّر الديناميكيات الاجتماعية المتعلقة بالصحة الإنجابية.