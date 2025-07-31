أظهرت دراسة نشرتها دورية Internal Medicine، أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء يومياً، دون أي إضافات من سكر أو كريمة، يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 14%، وبتراجع ملحوظ في معدلات أمراض القلب والكبد والسكري.الدراسة شملت أكثر من 120 ألف مشارك تتبعهم الباحثون 20 عاماً، مع ضبط العوامل السلوكية مثل التدخين والنشاط البدني.ويرى المشرف على البحث الدكتور جيمس ويلسون، أن المركبات الفينولية ومضادات الأكسدة الطبيعية في القهوة تعمل على تقليل الالتهاب الجهازي وتحسين حساسية الإنسولين. الفريق لاحظ أن إضافة سكر يفوق ملعقة كبيرة أو مُحليات صناعية ألغت نصف المنافع، بينما أدت إضافة كريمة كاملة الدسم إلى زيادة واضحة في كولسترول LDL.وتوصي الورقة بأن يكون الاستهلاك في ساعات الصباح لتجنّب اضطراب النوم، وأن يُراعي الأفراد المصابون بقرحة معدية خفض جرعاتهم. من جانبها، اعتبرت منظمة الصحة العالمية النتائج «مشجعة»، لكنها دعت إلى مزيد من التجارب السريرية لتحديد الجرعة المثلى لكل فئة عمرية.