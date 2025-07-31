كشفت دراسة طبية حديثة وجود دليل بيولوجي يفسّر ما يعرف بتوتر أول يوم في الدوام بعد الإجازة الأسبوعية؛ وهو الشعور بالقلق والضيق الذي يصيب الكثيرين مساء الإجازة.ووفقًا للدراسة المنشورة عبر «العربية.نت»، فإن مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم ترتفع بشكل ملحوظ في تلك الليلة، ما ينعكس على المزاج والنوم والاستعداد الذهني.وبيّن الباحثون أن هذا التغير الهرموني ناتج عن الانتقال المفاجئ من نمط الراحة إلى نمط الاستعداد، ويزداد حدة عند من يعانون من ضغط عمل أو بيئة غير محفزة.وشملت الدراسة عينة من موظفين لاحظوا اضطرابات في النوم وزيادة في التفكير القهري ليلة الإجازة. وأوصت الدراسة بتخصيص وقت للاسترخاء، وتقليل الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، وممارسة أنشطة هادئة قبل النوم.كما شجعت بيئات العمل على التفاعل الإيجابي في بداية الأسبوع لتخفيف هذا العبء النفسي. الظاهرة، وإن بدت بسيطة، تعكس عمق التفاعل بين الجسد والنفس وظروف الحياة اليومية.