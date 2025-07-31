أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، الأربعاء، بدء تحقيق مع شركة ميتا بلاتفورمز (META.O) بسبب مزاعم إساءة استغلال موقعها المهيمن من خلال دمج أداة الذكاء الاصطناعي «ميتا إيه آي» في تطبيق واتساب دون موافقة المستخدمين.

وترى الهيئة أن هذه الخطوة قد تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي وتضر بالمنافسين.

وأوضحت الهيئة المعروفة باسم AGCM، أن «ميتا» ربما تستغل هيمنتها بسوق التواصل الاجتماعي لتوجيه مستخدمي واتساب نحو خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ما قد يحد من المنافسة العادلة.

وأشارت إلى أن أداة «ميتا إيه آي»، التي توفر ردوداً تشبه الدردشة الآلية ووظائف المساعد الافتراضي، أُدمجت في واجهة واتساب منذ مارس 2025، وتحديداً ضمن شريط البحث في التطبيق.

وأكدت الهيئة أن هذا الدمج قد يُجبر المستخدمين على قبول خدمتين مختلفتين (واتساب وميتا إيه آي)، ما يعزز من قوة ميتا في السوق على حساب المنافسين.

وأضافت أنها تعمل بالتعاون مع المكاتب المختصة في المفوضية الأوروبية، وقد نفذت تفتيشات في مكاتب الشركة الفرعية لـ«ميتا» في إيطاليا بمساعدة وحدة مكافحة الاحتكار التابعة للشرطة الضريبية.

من جانبها، أكدت «ميتا» تعاونها مع الهيئة الإيطالية، مشيرة إلى أن خدمة الذكاء الاصطناعي المجانية في واتساب تمنح ملايين الإيطاليين خيار استخدام الذكاء الاصطناعي في منصة مألوفة وموثوقة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: نقدم ميزات الذكاء الاصطناعي مجاناً لتعزيز تجربة المستخدمين.

وفي حال ثبت خرق «ميتا» لقواعد المنافسة الأوروبية قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية.