هز انفجار مدوٍ، صباح أمس (الأربعاء)، مصنعًا للألعاب النارية في منطقة نونغ خاي بمقاطعة سارابوري، وسط تايلند، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، حيث اندلع حريق ناتج عن الانفجار بسرعة، ما تسبب في أضرار جسيمة بالمصنع وأثار حالة من الذعر في المنطقة المحيطة.

ووفقًا للسلطات التايلندية، وقع الانفجار الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويُعتقد أن السبب الأولي يعود إلى خطأ فني أثناء التعامل مع مواد متفجرة داخل المصنع.

وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادثة، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية.

وأعلنت السلطات التايلندية عن إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد الأسباب الدقيقة للحادثة، مع التركيز على إجراءات السلامة داخل المصنع ومدى الالتزام بالتراخيص اللازمة لتخزين وتصنيع الألعاب النارية.

وتُعد حوادث انفجار مصانع الألعاب النارية في تايلند أمرًا متكررًا نسبيًا بسبب ضعف تطبيق لوائح السلامة في بعض المنشآت، وفي يوليو 2023، شهدت منطقة سونغاي كولوك في إقليم ناراثيوات انفجارًا مماثلاً في مستودع ألعاب نارية، أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، حيث تبين أن المستودع كان يعمل بدون ترخيص.

كما سجلت تايلند حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة، مثل انفجار عام 2021 في مصنع للبلاستيك بمقاطعة ساموت براكان أصاب 21 شخصًا، وأشارت تقارير إلى أن هذه الحوادث تمثل تحديات مستمرة في فرض معايير السلامة، خصوصاً في المناطق التي تُعتبر مراكز لتصنيع وتخزين المواد القابلة للاشتعال.

وفي ظل استمرار التحقيقات في حادثة سارابوري، دعت السلطات إلى تعزيز الرقابة على مثل هذه المنشآت لمنع تكرار مثل هذه المآسي.