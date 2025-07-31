اختيرت البروفيسورة ميشيل دوغرتي، عالمة الفيزياء الفضائية البارزة التي ساهمت في اكتشاف إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض على أحد أقمار زحل، كأول امرأة تتولى منصب الفلكي الملكي، وهو لقب فخري يعود تاريخه إلى 350 عامًا.

وتأتي الخطوة، بحسب صحيفة «الغارديان»، بعد تعيين كاثرين هيمانز كأول فلكية ملكية لأسكتلندا في عام 2021. وشاركت دوغرتي، التي عملت في بعثة «كاسيني» التابعة لناسا، في اكتشافات كبرى، منها رصد نفاثات بخار الماء تنطلق من قمر زحل «إنسيلادوس»، مما يشير إلى إمكانية دعمه للحياة.

وفي 2005، لاحظت دوغرتي، انحرافًا طفيفًا في قياسات المجال المغناطيسي للمركبة كاسيني، مما دفعها لإقناع ناسا بإعادة توجيه المركبة لدراسة أقرب، حيث اكتُشفت أعمدة بخار الماء تنبعث من القطب الجنوبي للقمر، مما جعل إنسيلادوس مرشحًا رئيسيًا للبحث عن حياة خارج الأرض. وأعربت دوغرتي، البالغة من العمر 62 عامًا، عن سعادتها الغامرة بالمنصب، قائلة: «لم أتخيل في طفولتي أنني سأعمل على بعثات فضائية، لذا تولي هذا المنصب أمر لا يصدق». وأضافت في حديث لبرنامج «توداي» على راديو بي بي سي 4: «أريد أن أُلهم الناس، خاصة الفتيات الصغيرات، ليؤمن بقدرتهن على تحقيق أحلامهن في مجالات تبدو صعبة». وستتولى دوغرتي، المنصب إلى جانب مهماتها الحالية كرئيسة تنفيذية لمجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا، ورئيسة منتخبة لمعهد الفيزياء، وأستاذة فيزياء الفضاء بكلية إمبريال لندن. وأعربت عن قلقها بشأن تمويل العلوم، مؤكدة أهمية توضيح قيمة الأبحاث العلمية للاقتصاد والرفاهية في المملكة المتحدة. كما تهدف إلى تعزيز شغف الجمهور بالفلك من خلال التواصل حول تأثير العلوم في الحياة اليومية. وُلدت دوغرتي في جنوب إفريقيا، وهي من أصول إنجليزية وأيرلندية، وساعدت في طفولتها والدها في بناء تلسكوب، حيث كانت تجربتها الأولى في رؤية كوكب المشتري وأقماره الأربعة الكبيرة وزحل وحلقاته. وتتخصص في تصميم وتشغيل أدوات لقياس المجالات المغناطيسية في الفضاء ضمن بعثات ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، بما في ذلك مقياس مغناطيسي في بعثة جويس التي تستكشف أقمار المشتري الجليدية، والتي ستصل إلى وجهتها في 2031. وهنأت البروفيسورة السيدة أنجيلا ماكلين، كبيرة المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، دوغرتي على تعيينها، واصفة إياه بأنه تكريم مستحق لعملها المتميز وتفانيها في علم الفلك.