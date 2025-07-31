في حقول خاليسكو المكسيكية، حيث تهيمن عصابات المخدرات، يتم استخدام الخنازير، إضافة إلى تقنيات عالية التكنولوجيا مثل طائرات بدون طيار وأشعة ليزر للبحث عن مقابر جماعية وضحايا العنف. هذا الجهد يأتي في إطار سعي المكسيك للكشف عن مصير 130 ألف شخص تم تصنيفهم رسميًا كمفقودين نتيجة للقتال المستمر بين عصابات المخدرات.

تعاون علماء من المكسيك وكندا والمملكة المتحدة في هذه التجربة الغريبة، التي تهدف إلى تحديد الطرق الأكثر فعالية للعثور على القبور المرتجلة التي دفن فيها الضحايا. وتتنوع تقنيات البحث، بدءًا من الكاميرات الحرارية والطائرات بدون طيار وصولًا إلى الذباب والزهور، وذلك لاكتشاف بقايا بشرية مدفونة في التراب المكسيكي.

وكانت السلطات المكسيكية تركت عبء البحث عن المفقودين لعائلاتهم، التي تُجري عمليات بحث بدائية باستخدام قضبان معدنية في الأرض بحثًا عن رائحة التعفن التي قد تشير إلى وجود جثة. وفي هذا السياق، يوجه الباحثون عملهم بناءً على هذه الخبرات الشعبية، مستفيدين من العلامات الدقيقة التي تتركها القبور في التربة والنباتات.

خاليسكو، التي تعد مركزًا رئيسيًا لنشاط كارتل خاليسكو الجيل الجديد، شهدت العديد من القبور الجماعية المكتشفة في المناطق النائية. ومع ذلك، ينكر المسؤولون عادةً وجود هذه القبور. ولذلك، قامت الفرق العلمية باستخدام الخنازير المدفونة لاختبار تأثير الموت على الأرض والنباتات، لتوجيه البحث المستقبلي. وعلى الرغم من استخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات الحرارية والتصوير بالأقمار الصناعية، فإن تكاليف هذه الأساليب تجعلها نادرة في العديد من المناطق. وقال الباحث الرئيسي في المشروع خوسيه لويس سيلفان إن هذه ليست مجرد دراسة علمية، بل هي مزيج من العلم والعمل على الأرض.