اضطرت رحلة جوية تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز»، كانت متجهة من سالت ليك سيتي الأمريكية إلى أمستردام، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي بولاية مينيسوتا، مساء الأربعاء، بعد تعرضها لاضطرابات جوية قوية، وأسفر الحادث عن نقل 25 راكبًا إلى المستشفيات المحلية، وفقًا لصحيفة «The New York Times».

وأوضحت «دلتا إيرلاينز» في بيان أن الرحلة DL56، التي كانت تقل 275 راكبًا و13 من أفراد الطاقم، واجهت اضطرابات كبيرة أثناء الطيران، مما استدعى تحويل مسارها.

وأضاف البيان: هبطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A330-900، نحو الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المنطقة الوسطى، حيث استقبلها فريق طبي عند الهبوط.

وأكد جيف لي، المتحدث باسم مطار مينيابوليس-سانت بول، أن الاضطرابات الجوية تسببت في إصابات بين الركاب، وتلقى المصابون العلاج من إدارة الإطفاء وفرق الإسعاف بالمطار.

وأكد أن الطائرة غادرت سالت ليك سيتي في نحو الساعة 5:30 مساءً، وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware، لتهبط بعد نحو ساعتين من رحلة كانت مقررة لتستغرق ثماني ساعات.

ولم تقدم «دلتا إيرلاينز» تفاصيل إضافية حول طبيعة الاضطرابات الجوية أو حالة الركاب الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.