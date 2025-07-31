توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة (ساينس أدفانسز) إلى أن إنسان العصر الجليدي لم يكن مجرد صياد قوي، بل كان إستراتيجيًا في اختيارات طعامه، حيث كان يتناول اللحوم المتعفنة التي تحتوي على يرقات. في ظل الظروف القاسية التي كان يعيشها البشر في فترة العصر الجليدي، كان إنسان العصر الجليدي يتجنب التسمم الناتج عن الإفراط في تناول اللحوم الطازجة، ويختار اللحوم المتحللة التي تحتوي على ديدان كجزء من إستراتيجيته للبقاء على قيد الحياة.

وأظهرت التحليلات الكيميائية لعظام إنسان العصر الجليدي مستويات عالية من نظائر النيتروجين، ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يتناولون لحومًا غنية بالبروتين، ولكن كان هناك مشكلة فالبشر لا يستطيعون هضم هذه الكمية الكبيرة من البروتين. لكن العلماء اكتشفوا أن يرقات الذباب التي نمت على اللحوم المتعفنة كانت توفر مصدرًا غنيًا بالسعرات الحرارية والدهون، مما جعلها غذاءً مناسبًا للبقاء على قيد الحياة.

ولعل اليرقات التي كانت غنية بالنيتروجين هي السبب في تلك المستويات العالية التي لوحظت في بقايا إنسان العصر الجليدي. وبحسب الدراسة، فإن استهلاك اليرقات أو اللحوم المتعفنة التي تحتوي عليها ربما كان مفضلًا لدى البشر الأوائل في تلك الحقبة، على الرغم من أنه قد يبدو غير مقبول اليوم.

وتكمن المفاجأة في أن العديد من المجتمعات الأصلية في الوقت الحالي لا تزال تتناول اللحوم المتحللة عمدًا، بل وتعتبر اليرقات غذاءً شهيًا، مما يسلط الضوء على كيفية تكيف إنسان العصر الجليدي مع الظروف القاسية.

كما أظهرت الدراسة أن اليرقات في الشتاء كانت تحتوي على مستويات نيتروجين أعلى مقارنة بتلك التي تنمو في الصيف، مما يعكس الإستراتيجيات الباردة لتخزين الطعام في فترة الجليد، حيث كانت حرارة الفرو تسهم في استمرار تعفن اللحوم حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

وهذه النتائج لا تثبت تمامًا أن إنسان العصر الجليدي كان يتغذى على اليرقات، لكنها تقدم تفسيرًا مقنعًا للبيانات الغريبة التي تم جمعها عن طعام الإنسان القديم. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يُظهر أن البشر الأوائل كانوا ناجين ماهرين، قادرين على التكيف مع الظروف القاسية، حتى إذا تطلب الأمر أكل لحوم مليئة بالديدان.