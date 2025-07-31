شهد مطار هيثرو في لندن، اليوم (الخميس)، إلغاء ما لا يقل عن 16 رحلة جوية من وإلى المطار، بعد يوم من اضطرابات واسعة النطاق في مطارات المملكة المتحدة نتيجة مشكلات تقنية في نظام الملاحة الجوية البريطاني.

وأعلنت هيئة الخدمات الجوية الوطنية (NATS)، المسؤولة عن توفير خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي البريطاني وشرق المحيط الأطلسي، أمس (الأربعاء)، أن أنظمتها عادت للعمل بكامل طاقتها بعد التحول إلى نظام احتياطي، مما سمح باستعادة القدرة التشغيلية الطبيعية.

وتسبب الانقطاع الثاني في غضون عامين في هيئة NATS بتأثيرات على مطار غاتويك قرب لندن، ومطار إدنبرة في أسكتلندا، ومواقع أخرى، حيث تم إلغاء 122 رحلة حتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، وفقًا لشركة تحليلات الطيران Cirium.

وأظهر موقع مطار هيثرو أكبر مطارات بريطانيا وأكثرها ازدحامًا في أوروبا، إلغاء رحلات إلى بروكسل وتورونتو، وأخرى قادمة من نيويورك وبرلين يوم الخميس.

وطالب نيل ماكماهون، المدير التنفيذي للعمليات في شركة «رايان إير»، باستقالة مارتن رولف، الرئيس التنفيذي لهيئة NATS، متهمًا إياه بعدم استخلاص دروس من اضطراب أغسطس 2023 الناجم عن خلل في معالجة خطط الرحلات تلقائيًا.

وكانت هيئة NATS قدمت اعتذارًا أمس، للمتضررين من الانقطاع، لكنها لم تعلق على تصريحات ماكماهون باستقالة مارتن رولف.

يُذكر أن مطار هيثرو شهد في مارس الماضي، حريقًا في محطة كهرباء فرعية، تسبب في تعطيل آلاف المسافرين.