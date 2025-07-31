أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم، تسجيل هزة ارتدادية بقوة 6.7 درجة قبالة مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي​​​.

وأوضح المكتب الصحفي في كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية، أنه تم تسجيل هزات ارتدادية على بعد 379 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، بعمق 58.4 كم وقوة تقدر بنحو 6.7 درجة.

وكان الزلزال الذي ضرب أمس شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، يعد الأقوى منذ عام 1952، إذ بلغت شدته 8.7 درجة على مقياس ريختر، لتعلن السلطات في إقليم كامتشاتكا عقب وقوع الزلزال وجود خطر حدوث تسونامي، وحث السكان على عدم الاقتراب من الساحل في المناطق الخطرة.