ابتكر علماء روس في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية تقنية جديدة لتنقية وتعقيم المياه، قادرة على القضاء على الفطريات والبكتيريا الضارة بصحة الإنسان، إذ حصلوا على براءة اختراع لهذا الابتكار.

وأوضحت الدراسة التي أسست لهذه التقنية أن إحدى طرق تنقية المياه من الكائنات الدقيقة تعتمد على تمرير المياه عبر عنصر ترشيح مضاد للجراثيم مصنوع من مادة بوليمرية مسامية معدلة بجسيمات نانوية، حيث يستخدم البولي إيثيلين كقاعدة مسامية، بينما تعمل جزيئات الفضة والنحاس كمضادات ميكروبية.

وأشارت الدراسة إلى أن أبرز عيوب هذه الطريقة التقليدية يتمثل في التلوث الدوري للمادة المسامية، والحاجة إلى استبدالها أو تنظيفها، إضافة إلى تكلفتها العالية.

وأفاد أستاذ قسم الهندسة المدنية والنماذج الأولية في معهد الهندسة المتقدمة بالجامعة نيكولاي ستويانوف بأن التقنية الجديدة لا تحتاج إلى معدات تتطلب صيانة مستمرة للحصول على مياه صالحة للشرب.

وأضاف أن الماء يمر من المصادر المحددة عبر جهاز تحليل كهربائي مزود بغشاء شبه نافذ محايد مصنوع من القماش المشمع مثلًا، ويؤدي هيبوكلوريت الصوديوم الناتج عن التفاعل الكهروكيميائي إلى تعقيم المياه، كما يسهم المجال الكهربائي في عملية التطهير.

ولفت الانتباه إلى أن هذه التقنية لا تقتصر على إزالة الكائنات الدقيقة الموجودة في الماء، بل تمنع كذلك تكون البكتيريا مجددًا، مع ترسيب أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم التي تزال لاحقًا للوصول إلى صلابة مياه مثالية.

وتمر المياه عبر رقائق من الرخام أو الدولوميت لتحسين مذاقها، فيتحول من المر أو المالح قليلاً إلى طعم حلو نسبيًا.

وبينت الدراسة أن النظام الجديد يتميز بكفاءته الاقتصادية، إذ لا يتجاوز استهلاك الكهرباء 1.2 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب من المياه المعالجة، كما يمكن تشغيل الجهاز عبر مصادر متنوعة، منها بطاريات السيارات أو الألواح الشمسية إلى جانب الشبكة الكهربائية.