أعلنت البحرية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة تابعة لها من طراز «إف-35» في وسط ولاية «كاليفورنيا» بالقرب من قاعدة ليمور الجوية.

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان اليوم، أن الطيار قفز من الطائرة بسلام، وتم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن الطائرة تابعة لسرب المقاتلات الضاربة «في إف-125» المعروف باسم «راف رايدرز».

وتعدُّ هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال هذا العام عقب تحطم طائرة «إف-35 إيه» التابعة للقوات الجوية في قاعدة إيلسون الجوية بولاية «ألاسكا» في شهر يناير الماضي خلال مهمة تدريبية.