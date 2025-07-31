محاكمة صادمة هزّت الرأي العام في ولاية كولورادو الأمريكية بعد اتهام طبيب أسنان بقتل زوجته بتسميمها تدريجياً، إذ أراد التخلص منها لشعوره بالضجر من الزواج، دون اللجوء إلى الطلاق لحماية أمواله وسمعته.

وأوضح المدعي العام للولاية أن الطبيب جيمس كريج، المتهم بالجريمة، لم يكن راغباً في الطلاق لتجنّب الخسائر المالية وتشويه صورته، فاختار طريقاً مروّعاً للتخلّص من زوجته.

وبعد فشل محاولات سابقة لتسميم زوجته أنجيلا، ذكر الادعاء أن جيمس كريغ أعطاها جرعة قاتلة من «السيانيد» وهي ترقد على سريرها في المستشفى في 15 مارس 2023، بينما كان الأطباء يحاولون معرفة سبب مرضها.

أنجيلا كريج، وهي أم لستّة أطفال، كانت قد نُقلت إلى المستشفى 3 مرات خلال أسبوع واحد، قبل أن تُعلَن وفاتها دماغياً بعد ذلك بوقت قصير، وسط دهشة الطاقم الطبي.

ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ تتهم السلطات كريج أيضاً بمحاولة تزوير الأدلة لتبدو الحادثة وكأنها انتحار، كما يُزعم أنه طلب من أحد زملائه في السجن التخلص من المحقق المسؤول عن القضية.

ووقعت الجريمة المروّعة في ضاحية من ضواحي دنفر، ولا تزال تفاصيلها تكشف يوماً بعد آخر عن قسوة يصعب تصديقها، خصوصاً عندما تأتي من شريك حياة وأب لأسرة كبيرة.

ولا تزال القضية أمام القضاء في مرحلة المرافعات النهائية، وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع في كولورادو والولايات المتحدة، لما تحمله من تفاصيل مروّعة تجمع بين الخيانة الزوجية والقتل البطيء داخل مكان يُفترض أنه آمن وهو «المستشفى».