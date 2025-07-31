أظهرت دراسة أمريكية جديدة نتائج واعدة لعلاج تجريبي يستخدم الخلايا الجذعية لاستعادة إنتاج الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الأول، ما قد يغنيهم مستقبلاً عن الحاجة للعلاج بالإنسولين.

وأكدت نتائج الدراسة، التي نُشرت في دورية «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن»، أن أجسام المرضى الذين خضعوا للدراسة، أصبحت قادرة على تنظيم مستويات السكر دون تدخل خارجي، بعدما استعاد 10 من أصل 12 مريضاً القدرة على إنتاج الإنسولين بعد تلقي علاج «زيميسليسيل» الذي تطوره شركة «فيرتكس» للأدوية.

ووفقاً للدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، فإنه لم يتعرض أي من المشاركين في الدراسة لنوبات انخفاض حاد في سكر الدم خلال 90 يوماً من تلقي العلاج، وبعد عام، استغنى 10 منهم عن الإنسولين، بينما احتاج اثنان إلى جرعات صغيرة فقط.

ويعتمد العلاج على استخدام خلايا جذعية تتم برمجتها لتتحول إلى خلايا جزر بنكرياسية، قادرة على إفراز الإنسولين وهرمونات أخرى، ويتم حقن هذه الخلايا في الجسم، حيث تتجه إلى الكبد وتبدأ بالعمل.

ويخضع العلاج لمراحل تجريبية، ويُتوقع أن تبدأ الشركة المرحلة التالية من التجارب السريرية قريباً، بما يشمل مرضى خضعوا لزراعة كلى ويتناولون بالفعل مثبّطات مناعة، وإذا أثبت العلاج فعاليته وأمانه على نطاق أوسع، فقد يحصل على الموافقة التنظيمية بحلول 2026.

يُشار إلى أن النوع الأول لمرض السكري يتوقف فيه عضو البنكرياس عن إنتاج الإنسولين، فيما لم يتوفر علاج لهذا المرض، غير حقن الإنسولين للتحكم في أعراض المرض.