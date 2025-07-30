كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA Facial Plastic Surgery ، أن الشفاه متوسطة الحجم والمتناسقة مع ملامح الوجه تُعد الأكثر جاذبية، متفوقة على الشفاه الممتلئة التي ظلّت لعقود معياراً للجمال. وشملت الدراسة مئات المشاركين من جنسيات وخلفيات متنوعة، وطلب منهم تقييم جاذبية صور نساء بمواصفات شفاه مختلفة.النتائج أظهرت تحولاً ملحوظاً في الذوق العام، إذ فضّل معظم المشاركين الشفاه الطبيعية المتوازنة على الامتلاء المبالغ فيه. وعلّق الباحثون بأن هذا التغير يعكس وعياً متزايداً بالجمال الطبيعي بعيداً عن التأثيرات التجارية لمواقع التواصل الاجتماعي التي شجّعت على عمليات تجميل الشفاه وتكبيرها.الدراسة دعت إلى مراجعة معايير الجاذبية السائدة، والتنبيه من الانسياق وراء الصيحات المؤقتة التي تترك آثاراً نفسية أو صحية على الأفراد. كما شددت على أن الانسجام العام للوجه هو العنصر الأهم في تحديد الجمال، لا حجم الشفاه وحده.