خلصت دراسة يابانية صدرت عن جامعة طوكيو للطب إلى أن فقدان الأسنان، وتورم اللسان، ونزيف اللثة المتكرر ليست مؤشرات موضعية فحسب، بل إنذارات مبكرة لأمراض مزمنة تشمل السكري من النوع الثاني، وقصور الكلى، وأمراض القلب.



الفريق حلّل بيانات 12 ألف مريض على مدى 5 سنوات، ووجد أن المصابين بفقد أكثر من 8 أسنان كانوا عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 37% أعلى من الأشخاص ذوي الفم السليم. ويعتقد الباحثون أن الالتهاب المزمن الناجم عن البكتيريا الفموية يسمح بمرور مسببات التصلب العصيدي عبر مجرى الدم، ما يسرّع تلف الأوعية الدقيقة في الكلى والقلب.



الدراسة تُوصي بإدراج فحص الأسنان في بروتوكولات الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، خصوصاً في المراكز الأولية. جمعية الأسنان اليابانية عقّبت بأن دمج أطباء الفم في فرق الرعاية الشاملة قد يقلل نفقات العلاج طويل الأمد بما يقرب من ملياري دولار سنوياً في اليابان وحدها.



في السياق نفسه، أطلقت وزارة الصحة اليابانية حملة «فمك نافذتك الصحية» لتشجيع الفحص نصف السنوي وتنظيف الجير الاحترافي كخط دفاع أول.

* فقدان الأسنان إنذار مبكر

* التهاب اللثة يرفع السكر

* فحوص فموية شاملة مطلوبة