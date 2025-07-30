كشفت دراسة حديثة تطوير أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُمكّن الأطباء من تسريع تشخيص سرطان الجلد بدقة، خصوصاً في المناطق النائية التي تفتقر إلى الأخصائيين.ووفقاً لفريق البحث، فإن الأداة الجديدة أظهرت كفاءة عالية في تحليل الصور الجلدية وتحديد المؤشرات المبكرة للمرض، بما يسهم في بدء العلاج في مراحل مبكرة، ويقلّل من معدلات التأخر في التشخيص.وأشار التقرير إلى أن النظام تم اختباره على آلاف الصور لمصابين في مراحل مختلفة، وحقق نتائج إيجابية مقارنة بالتشخيص اليدوي، خصوصاً في الحالات الصعبة التي يصعب رصدها بالعين المجردة.وتسعى فرق التطوير إلى دمج هذه التقنية في أنظمة الرعاية الأولية، لدعم الأطباء في المناطق ذات الإمكانات المحدودة، وتحسين جودة الخدمات الصحية.... دقة تحليل أعلى... دعم للمناطق النائية... نتائج تفوق التشخيص اليدوي