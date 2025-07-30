شرائح الدماغ هي أجهزة إلكترونية دقيقة تُزرع داخل الدماغ مباشرة، طُورت لتحسين وظائفه وعلاج أمراض مثل الشلل والصرع. يمكن لهذه التقنية المتطورة تسجيل نشاط الدماغ أو تحفيز مناطق محددة كهربائياً، كما تسعى شركات عالمية لتطوير شرائح قادرة على ربط الدماغ بالحاسوب والتحكم بالأجهزة بمجرد التفكير.

ورغم فوائدها المحتملة في استعادة الحركة أو الحواس وتحسين الذاكرة والتركيز، إلا أنها لا تخلو من مخاطر مثل العدوى والنزيف ورفض الجسم للجهاز. كما تثير تساؤلات أخلاقية عميقة حول الخصوصية العقلية وإمكانية التحكم بالأفكار، ما يضعنا أمام سؤال جوهري: هل يمكن أن تقبل يوماً بزراعة شريحة في دماغك؟