كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة ولاية أوهايو أن التعرض لمكونات السجائر الإلكترونية، حتى بدون نيكوتين أو نكهات، قد يؤدي إلى تغيّرات في شكل جماجم الأجنة، على الأقل في النماذج الحيوانية التي شملت الفئران.



ووفقًا للباحث الرئيسي في الدراسة، عالم التشريح جيمس كراي، فإن الفئران الحوامل التي تعرضت لمكونات «نقية» من سوائل التبخير – وهي البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي – أنجبت صغارًا بجماجم ووجوه أصغر حجمًا، مع أنوف أقصر وأوزان أقل من المعتاد.



واختبرت الدراسة نوعين من خليط السوائل الإلكترونية الشائعة: الأول بنسبة 50/50، والثاني بنسبة 30/70، وهو المزيج المفضل في أوساط مستخدمي «الفيب» باعتباره أكثر نعومة وأمانًا. وكانت المفاجأة أن المزيج «الآمن» بنسبة 30/70 هو الذي أدى إلى تغيرات أوضح في بنية الجمجمة والوجه.



وفي التجربة، تعرضت الفئران لنفثات من السجائر الإلكترونية لمدة 4 ساعات يوميًا، طيلة خمسة أيام في الأسبوع، خلال فترة الحمل. إلا أن النتائج لم تكن دراماتيكية بالشكل الذي يصور تشوهات خطيرة، لكنها أظهرت تغيرات إحصائية ملحوظة، ما يثير القلق حول تأثير حتى المواد غير النيكوتينية في هذه المنتجات على تطور الأجنة.



ورغم أن الدراسة أُجريت على الفئران، التي تتشابه جينيًا مع البشر، إلا أن الباحثين يوضحون أن نتائجها لا تُترجم بالضرورة مباشرة إلى الإنسان. ومع ذلك، فهي تسلط الضوء على المخاطر المحتملة لاستخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل، خصوصا في ظل غياب التنظيم الدقيق لهذا القطاع.



في ظل هذه المعطيات، ينصح الخبراء، كما هو الحال مع السجائر التقليدية، بتجنب التدخين الإلكتروني تمامًا أثناء الحمل، لما له من تأثيرات محتملة على صحة الأجنة وتطورهم.