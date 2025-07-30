أعلنت شركة قوقل، التابعة لشركة ألفابت (GOOGL.O)، أنها ستلتزم بتوقيع مدونة قواعد السلوك الطوعية للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى مساعدة الشركات على الامتثال لتشريعات الذكاء الاصطناعي الجديدة في المنطقة.

جاء هذا الإعلان في منشور لكينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني الأول للشركة، اليوم (الأربعاء).

وتهدف المدونة، التي أعدها 13 خبيرًا مستقلًا، إلى توفير الوضوح القانوني للشركات الموقّعة بشأن الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)، بما يشمل تقديم ملخصات للمحتوى المستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي العامة والالتزام بقوانين حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب «ووكر» عن أمله في أن تسهم هذه المدونة في تعزيز وصول المواطنين والشركات الأوروبية إلى أدوات ذكاء اصطناعي آمنة وعالية الجودة.

ومع ذلك، أبدى قلقه من أن القانون والمدونة قد يعيقان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مشيرًا إلى أن الانحراف عن قوانين حقوق الطبع والنشر، أو الإجراءات التي تبطئ عمليات الموافقة، أو المتطلبات التي تعرض الأسرار التجارية للخطر، قد تؤثر سلبًا على تنافسية أوروبا في هذا المجال.

من ناحية أخرى، أفاد براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت (MSFT.O)، في وقت سابق هذا الشهر أن الشركة من المرجح أن توقّع على المدونة.

في المقابل، رفضت شركة ميتا بلاتفورمز (META.O) التوقيع، مشيرة إلى الغموض القانوني الذي يواجه مطوري النماذج.

يأتي هذا في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لفرض ضوابط على استخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معيار عالمي محتمل لهذه التقنية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والصين، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الأعمال التجارية والحياة اليومية.