لقي 4 أشخاص مصرعهم، وفقد 8 آخرون، جراء انهيار أرضي نتيجة الأمطار الغزيرة في مقاطعة «خبي» شمالي الصين.

وبينت السلطات المحلية في المنطقة أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وما زال 8 آخرون في عداد المفقودين، جراء الانهيار الذي ضرب قرية في محافظة «لوانبينغ» بمدينة تشنغده.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أنها أجلت أكثر من 4400 شخص بعد اشتداد الأمطار الغزيرة حول العاصمة بكين والمقاطعات المجاورة لها في شمال البلاد أمس، ما زاد أخطار الكوارث التي تشمل الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وقد استمر هطول الأمطار الغزيرة على منطقة ميون في ضاحية بكين، ما تسبب في حدوث سيول وانهيارات أرضية، إضافة إلى تضرر العديد من القرى.

كما شهد شمال الصين هطول أمطار قياسية في السنوات القليلة الماضية، ما عرّض المدن المكتظة بالسكان ومنها بكين لمخاطر الفيضانات. ويربط بعض العلماء زيادة هطول الأمطار في شمال الصين، الذي عادة ما يكون جافاً، بظاهرة الاحتباس الحراري.

يذكر أنه في يونيو الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، جراء انهيار أرضي وقع في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.