ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجة على مقياس ريختر سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، في حادثة تُعد من أعنف الزلازل التي شهدها المحيط الهادئ منذ عام 2011، وأصدرت الجهات المختصة تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي قد تصل إلى اليابان، هاواي وألاسكا، وسط حالة تأهب قصوى في المناطق الساحلية.

وأصدرت الهيئة الجيوفيزيائية الإندونيسية تحذيراً من أن تسونامي بارتفاع أقل من 0.5 متر قد يضرب بعض أجزاء إندونيسيا بعد ظهر اليوم. وقالت إن موجات تسونامي قد تصل إلى بعض المدن والبلدات الساحلية في منطقة بابوا ومقاطعة مالوكو الشمالية ومقاطعة جورونتالو.

وفي اليابان، أجلت السلطات عمال محطة فوكوشيما النووية بعد تحذير من تسونامي، وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إنه لا توجد أي اضطرابات في المنشآت النووية حتى الآن ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار حتى الآن.

أما في الولايات المتحدة، فأصدر نظام التحذير من تسونامي تحذيراً من «موجات تسونامي خطيرة» خلال الساعات القادمة على طول بعض سواحل روسيا واليابان وهاواي.

وأشار النظام إلى أن التحذير سار في كاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن، وكولومبيا البريطانية، وجنوب ألاسكا، وشبه جزيرة ألاسكا.

كما صدر تحذير من تسونامي في جزيرة جوام الأمريكية وجزر أخرى في ميكرونيزيا.

وطالبت كل من المكسيك والصين والفلبين والبيرو والإكوداور من السكان الابتعاد عن المناطق الساحلية.