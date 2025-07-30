في واقعة أثارت صدمة واسعة وقلقاً كبيراً في الشارع الجزائري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق حالة صحية نادرة ومروعة لعائلة من ولاية معسكر غربي البلاد، يظهر فيه أطفال يعانون من خروج ديدان من أجسادهم بشكل غير مفهوم، ما فتح الباب أمام سيل من التساؤلات والنقاشات حول طبيعة الحالة بين تفسيرات طبية، وأخرى مرتبطة بالسحر والشعوذة.

في أحد المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إكس»، ظهر أفراد من عائلة في ولاية معسكر يعانون من أعراض غريبة ونادرة، أبرزها خروج ديدان من أجساد بعض الأبناء، في مشهد أثار الرعب بين المتابعين، ومع انتشار المقاطع بشكل واسع في الجزائر ثارت موجة من الصدمة والجدل، وفق موقع «سكاي نيوز» ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل.

ويُظهر الفيديو الذي قام بتصويره رب الأسرة، اثنين من أبنائه وهما يغطيان جسديهما بأكياس بلاستيكية، في محاولة لعزل نفسيهما عن البيئة المحيطة، بينما تظهر تحت جلديهما ديدان تتحرك بشكل مرئي، ما جعل المشهد يوصف بأنه «صادم وغير مسبوق». وتعددت التفسيرات والتكهنات، بين من اعتبر أن الأسرة تعاني من حالة طبية نادرة تستدعي التدخل الفوري، وبين من ربط الأمر بأعمال سحر وشعوذة، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع لتلك المعتقدات في بعض المناطق.

وأوضح الأب، الذي يعيش في ولاية معسكر خلال مقطع الفيديو، أن إصابتهم بـ«السحر» -على حد زعمه- أدت إلى إصابتهم بالحالة الصحية الغامضة تلك، التي تمثلت في خروج ديدان من أجسادهم.

ووثّق الأب صور طفليه وزوجته، مغلفين بأكياس بلاستيكية، في محاولة لمنع انتشار الديدان، وعلى سيقان الطفلين توجد نقاط سوداء، قال الأب إنها «ديدان تخرج من أجسادهم بعد أن تأكلهم من الداخل»، فيما يُظهر في مقطع الفيديو صحن ممتلئ بالديدان.

وعلى الفور، تدخلت الجهات الصحية المختصة، وقامت بنقل أفراد العائلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم، في انتظار كشف طبي دقيق لحقيقة الحالة.