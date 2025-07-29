ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامها بالتشهير بالفنانة وفاء عامر من خلال نشر مقاطع فيديو زعمت فيها تورط الفنانة في الاتجار بالأعضاء البشرية.

وجاءت الواقعة عقب تقدم الفنانة وفاء عامر بأربعة بلاغات للأجهزة الأمنية ضد المتهمة، التي ادعت انتماءها إلى إحدى العائلات المعروفة في مصر تحت اسم «بنت الرئيس مبارك»، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة وهي امرأة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، تم ضبطها في الإسكندرية وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحص أحد الهاتفين، تبين وجود محفظة مالية تحتوي على مبالغ مالية محولة من الخارج، ما أثار شكوكاً حول دوافعها المالية.

وأوضحت الداخلية أنه بمواجهة صانعة المحتوى اعترفت باختلاق هذه الادعاءات ونشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقبل أيام انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الفنانة وفاء عامر بالتورط في الاتجار بالأعضاء البشرية، بما في ذلك مزاعم تتعلق بوفاة لاعب نادي الزمالك إبراهيم شيكا، وأثارت هذه المقاطع جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد ادعاء المتهمة أنها ابنة الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي وقت سابق أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها لن تتهاون في مواجهة هذه الادعاءات الباطلة، مشيرة إلى أنها ستلاحق قانونياً كل من يسعى للإساءة إليها.

وكانت وفاء قد أعلنت عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها تقدمت بشكاوى رسمية للجهات المختصة، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري لاستعادة سمعتها وحماية حقوقها.

بدورها أعلنت نقابة المهن التمثيلية دعمها الكامل للفنانة، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة قانونية لمتابعة القضية والدفاع عن عضوها ضد ما وصفته بأنه «حملة تشهير خبيثة».