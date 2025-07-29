شهدت مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا حادثة خطيرة يوم الإثنين، عندما اصطدمت طائرة صغيرة من طراز أورليكان إم 8 إيجل بسيارة هوندا سيفيك على طريق بالقرب من مطار لانتانا، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

ووقعت الحادثة نحو الساعة 4:25 عصراً في شارع ليك أوسبورن بالقرب من تقاطع كوكران درايف، عندما اصطدمت الطائرة، التي كانت تحاول الهبوط أو الإقلاع من المطار القريب، بسقف السيارة قبل أن تتحطم على الرصيف في حديقة مجاورة.

ووفقاً لإدارة إطفاء مقاطعة بالم بيتش، كان على متن الطائرة شخصان، بينما كانت السيارة تحمل خمسة أشخاص، من بينهم شخص بالغ وأربعة أطفال، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية، حيث تم تصنيف شخصين (من الطائرة) كحالتي طوارئ «تنبيه صدمة» ونقلا إلى مركز بالم بيتش الطبي للصدمات، بينما تم نقل الأشخاص الخمسة في السيارة إلى مستشفى محلي لإجراء تقييم طبي كإجراء احترازي.

ويعرف مطار لانتانا رسمياً باسم مطار بالم بيتش الإقليمي، وهو مطار صغير يقع في ليك وورث، فلوريدا، يخدم بشكل رئيسي الطائرات الخاصة والرحلات التدريبية، يقع المطار بالقرب من مناطق سكنية وطرق رئيسية، مما يجعل الحوادث المرتبطة به محط اهتمام كبير.

وتعد الطائرة أورليكان إم 8 إيجل طائرة خفيفة أحادية المحرك تُستخدم عادة في التدريب الجوي والرحلات الخاصة، وتُعتبر هذه الطائرة حساسة للظروف الجوية أو الأعطال الميكانيكية، مما قد يؤدي إلى حوادث إذا لم تتم قيادتها بدقة.

وأفادت التقارير أن الطائرة تعرضت لأضرار بالغة في مقدمتها، بينما لحقت أضرار طفيفة بسقف السيارة، وهي نتيجة أثارت دهشة رجال الإنقاذ نظراً لإمكانية وقوع إصابات كارثية، ولم تتسبب الحادثة في نشوب حريق أو تسرب وقود كبير، مما ساعد في تقليل المخاطر الإضافية.

وتولت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق لتحديد سبب الحادثة، الذي لم يُكشف عنه بعد، وسط تكهنات بأن مشكلة ميكانيكية أو خطأ في التحكم قد يكون وراء الحادثة، التي أدت إلى إغلاق مؤقت لشارع هاي ريدج عبر كوكران درايف، مما تسبب في اضطرابات مرورية في المنطقة.