قالت وكالة إنترفاكس إن شركة «إيروفلوت» الروسية قامت بإلغاء 50 رحلة طيران مجدولة اليوم (الثلاثاء) بسبب هجمات سيبرانية.

وألغت «إيروفلوت» عشرات الرحلات أمس (الإثنين) بعد ما قالت إنه عطل في أنظمة المعلومات لديها، وأعلنت مجموعة قرصنة أنها شنت هجوما إلكترونيا على الشركة أصابها بالشلل.

ولم تقدم شركة الطيران الوطنية مزيدا من التفاصيل حول سبب المشكلة أو المدة التي سيستغرق حلها.

وفي بيان على الإنترنت يقول إنه صدر عن مجموعة قرصنة تدعى سايلنت كرو، قالت المجموعة إنها نفذت عملية مع مجموعة أخرى من روسيا البيضاء تدعى سايبر بارتيزانس باي، وربطت بين الهجوم وبين الحرب في أوكرانيا، وفقًا لـ«رويترز».

و«إيروفلوت» هي الناقل الرسمي لروسيا، وتمتلك الحكومة الروسية حصة في الشركة، التي تأسست في العام 1923.

ونفذت شركة الطيران الروسية أولى رحلاتها في يوليو 1923، ومنذ أبريل 2006 دخلت عضوا في تحالف SkyTeam للطيران.