في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات، أطلقت مايكروسوفت رسميًا نظام ويندوز 10، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها الأكثر طموحًا في تاريخ الشركة. لم يكن إصدارًا تقليديًا فحسب، بل كان محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المستخدم والنظام التشغيلي، عبر مفهوم جديد سُمي بويندوز كخدمة، نموذج يوفّر تحديثات منتظمة بدلاً من إصدار رئيسي كل بضع سنوات.

فريق ويندوز بقيادة ساتيا ناديلا وتيري مايرسون، قرر أن يكون ويندوز 10 هو الإصدار الأخير من النظام، إصدار يتطور باستمرار، دون الحاجة لإعادة الشراء أو استبدال النظام. وُلد ويندوز 10 من رحم فشل ويندوز 8، الذي حاول فرض واجهة لمسية على المستخدمين وأثار انتقادات حادة بسبب تعقيد واجهته واختلافه الكبير عن الأنظمة السابقة.

في عام 2012، واجهت مايكروسوفت تحديًا خطيرًا من أجهزة مثل الآيباد، التي كانت تهدد بإزاحة الحواسيب من المشهد. وجاء رد مايكروسوفت مع ويندوز 8، الذي ربط الحواسيب بالأجهزة اللوحية والهواتف من خلال واجهة «ميترو» المربكة. لكن التجربة لم تنجح، إذ رفض المستخدمون النظام، وتردد المطورون في دعمه. حتى التحديث 8.1 لم يُقنع السوق، وأصبحت الحاجة ماسة لإعادة ابتكار ويندوز.

ولكن مع ويندوز 10، وعدت مايكروسوفت بتجربة أكثر توازنًا: نظام يعمل بكفاءة على كل الأجهزة، ويحتفظ بروح ويندوز التقليدية، مع دمج ميزات حديثة. وكشف المطورون عن الرؤية الجديدة: نظام متكامل يتلقى تحديثات دائمة، ويتكامل مع الأجهزة والخدمات السحابية، ويوفر تجربة استخدام مألوفة وآمنة وسلسة.

وسرعان ما لاقى النظام قبولًا واسعًا، مدعومًا بالتحديثات المتكررة وعودة قائمة «ابدأ» المحبوبة، ودعم واسع من التطبيقات. كانت الرؤية أن يعيش النظام للأبد، بأن يتطور باستمرار دون الحاجة لاستبداله.

ورغم أن مايكروسوفت وصفت ويندوز 10 بأنه «آخر إصدار من ويندوز»، إلا أنها أصدرت في عام 2021 نظام ويندوز 11، مع تغييرات تصميمية وأمنية أعمق، واحتفظت بفكرة ويندوز كخدمة كأساس لعمليات التحديث والتطوير.

واليوم، وبعد عقد كامل على إطلاق ويندوز 10، لا يزال النظام أحد أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا حول العالم، لكن مايكروسوفت تضغط على المستخدمين للانتقال إلى ويندوز 11، خصوصًا مع اقتراب انتهاء دعم ويندوز في 10 أكتوبر 2025.

بات جليا أن ويندوز 10 نجح في إصلاح الضرر الذي سببه ويندوز 8، وأعاد تعريف تجربة ويندوز للمستخدمين والمطورين. ومع أنه لم يكن نهاية سلسلة ويندوز كما تمنى البعض، إلا أنه كان البداية الحقيقية لعصر التحديثات المستمرة والتكامل السحابي.

ويبدو أن إرث ويندوز 10 سيبقى طويلًا، ليس فقط لأنه عاش عقدًا من الزمن، ولكن لأنه غيّر الطريقة التي ننظر بها إلى نظام التشغيل ذاته: ليس كمنتج ينتهي عند الشراء، بل كخدمة حية تتطور مع الزمن.