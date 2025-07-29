في حادثة مروعة هزت مدينة نيويورك، أعلنت السلطات الأمريكية أن مسلحًا يحمل بندقية هجومية قتل أربعة أشخاص داخل ناطحة سحاب في مانهاتن، تضم المقر الرئيسي للدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) ومكاتب عدد من الشركات المالية الكبرى، قبل أن ينهي حياته برصاصة في صدره.





وقعت الحادثة في برج بارك أفينيو الواقع في وسط مانهاتن، ووفقًا للسلطات، كان من بين الضحايا الأربعة ضابط شرطة نيويورك يبلغ من العمر 36 عامًا، يُدعى ديدورول إسلام، وهو مهاجر من بنغلاديش وأب لطفلين وزوجته حامل بطفلهما الثالث.





ووصف رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، الضابط بأنه بطل حقيقي، مشيرًا إلى أنه كان يعمل ضمن برنامج للشرطة يتيح للضباط تأمين المنشآت التجارية، كما أصيب رجل آخر بجروح خطيرة ويصارع الموت في أحد المستشفيات القريبة.





وأوضحت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، أن المسلح، الذي تم تحديد هويته كشاب يُدعى شين تامورا، يبلغ من العمر 27 عامًا ويقيم في لاس فيغاس، له تاريخ مع المرض العقلي.

وأضافت أن تامورا سافر عبر البلاد إلى نيويورك في الأيام الأخيرة قبل تنفيذ الهجوم، ولم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد الدافع وراء الجريمة، مؤكدة أن المسلح تصرف بمفرده.

بدأ إطلاق النار في بهو البرج خلال ساعة الذروة المسائية، قبل أن ينتقل المسلح إلى مكاتب إحدى شركات الإدارة في الطابق 33 عبر المصعد.

وانتهت المأساة بانتحار الجاني بعد إطلاق النار على نفسه. وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام، نقلاً عن الشرطة، المسلح وهو يدخل المبنى حاملاً بندقيته.

وشهدت المنطقة المحيطة بالبرج حضورًا أمنيًا مكثفًا، حيث هرعت قوات الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتقديم الدعم.

يقع البرج في 345 بارك أفينيو، ويضم مكاتب شركات مالية بارزة مثل بلاكستون وKPMG، إلى جانب مقر NFL.

وتستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث ودوافع المسلح، مع تركيز السلطات على تاريخه العقلي وسجله الشخصي، ولم تُصدر الشرطة تفاصيل إضافية عن هويات الضحايا الثلاثة الآخرين (رجلان وامرأة) حتى الآن.