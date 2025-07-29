كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ديدان بحرية متخصصة في التهام العظام تعود إلى أكثر من 100 مليون سنة (أي إلى العصر الطباشيري)، مؤكدة أن هذه الكائنات كانت تتغذى على بقايا الزواحف البحرية العملاقة مثل الإكثيوصورات والبليزوصورات قبل وقت طويل من ظهور الحيتان.

وأجرى الدراسة علماء من كلية لندن الجامعية ومتحف التاريخ الطبيعي ونُشرت في مجلة PLOS ONE، واستخدم فيها العلماء التصوير المقطعي المحوسب لتحليل 130 أحفورة، عُثر في ستة منها على جحور دقيقة داخل العظام تشبه تماماً تلك التي تُحدثها ديدان «أوسيداكس» الحديثة، وهي ديدان عديمة الفم والأمعاء تعتمد على بكتيريا شريكة لاستخلاص المغذيات من العظام.

وقالت الباحثة الرئيسية سارة جاميسون إن أنماط الحفر «متطابقة تقريباً» مع الأنواع الحالية، وهو ما يرجح أن السلوك نفسه في استهلاك العظام قد استمر دون انقطاع منذ ملايين السنين.

وفي الدراسة، حدد الفريق سبعة أنواع جديدة بناءً على آثار الحفر فقط، وهو ما يُعرف في علم الحفريات باسم «الأيكنوسبيسي»، بينها نوع أُطلق عليه اسم أوسبيكوس يونيسفوتي، تكريماً للعالمة الأمريكية يونيس نيوتن فوت، الرائدة في ربط ثاني أكسيد الكربون بتغير المناخ.

ورغم غرابتها، تؤدي هذه الديدان دوراً بيئياً مهماً في إعادة تدوير المغذيات في قاع المحيط، حيث تلتهم العظام بعد أن تنتهي منها الحيوانات الكانسة، مما يجعلها جزءاً محورياً من دورة الحياة في الأعماق.

وتعيد الدراسة تسليط الضوء على كيفية تطور الحياة في المحيطات، وتؤكد أن حتى الكائنات الغريبة وغير المرئية تلعب دوراً جوهرياً في توازن الأنظمة البيئية.