هزّت حادثة طعن مروعة منطقة ساوثوارك وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، بينهم المشتبه به الذي يرقد في حالة حرجة بالمستشفى، ووقعت الحادثة داخل مقر شركة في المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين الموظفين والسكان المحليين.

ووفقا لشرطة العاصمة البريطانية، تلقت السلطات بلاغا حول الحادثة في ساعات الصباح الباكر، حيث هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان، وأفادت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 58 عاما لقي حتفه في الموقع، بينما توفي شاب يبلغ 27 عاما متأثرا بجراحه في المستشفى. كما تم نقل المصابين الآخرين، بمن فيهم المشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث يخضع الأخير للمراقبة تحت حراسة مشددة.

ولم تكشف الشرطة بعد عن هوية المشتبه به أو الدافع وراء الحادثة، لكنها أكدت أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة، وأشارت إلى أنها لا تعتقد وجود مشتبه به آخر متورط في الهجوم، وقد فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الموقع، ودعت السكان إلى تجنب المنطقة لتسهيل عمليات التحقيق.

تعد حوادث الطعن مصدر قلق متزايد في المملكة المتحدة، حيث سجلت إحصائيات الشرطة الوطنية ارتفاعا في جرائم السلاح الأبيض خلال السنوات الأخيرة. ووفقا لبيانات سابقة، شهدت لندن زيادة في حوادث العنف المرتبطة بالسكاكين قبل جائحة كورونا، مع تسجيل أرقام قياسية في بعض المناطق.

وتُعزى هذه الزيادة إلى عوامل متعددة، من بينها نقص عدد أفراد الشرطة في الشوارع، وضعف الإستراتيجيات الأمنية في بعض الأحيان، كما أشارت تقارير سابقة إلى تحديات تواجهها الشرطة في التعامل مع العنف المنزلي والجرائم المرتبطة بالصحة العقلية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق توترات أمنية متصاعدة في المملكة المتحدة، حيث شهدت السنوات الأخيرة عدة هجمات مماثلة، بعضها تم تصنيفها كأعمال إرهابية، مثل هجوم جسر لندن 2017 الذي أودى بحياة سبعة أشخاص، وحادثة ساوثبورت 2024 التي استهدفت أطفالا في استوديو رقص، ورغم أن الشرطة لم تصنف حادثة اليوم على أنها إرهابية حتى الآن، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن سلامة الأماكن العامة والخاصة على حد سواء.