شهدت منطقة سويت أوبورن الحيوية في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، حادثة تبادل إطلاق نار مروعة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، من بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عاما في حالة حرجة، في الحادثة التي وقعت في منطقة معروفة بحياتها الليلية النابضة، ما زاد من حالة الذعر بين السكان والزوار.

ووفقا لشرطة أتلانتا، تلقت السلطات بلاغا حول إطلاق نار متعدد الضحايا حوالى الساعة 1:30 صباحا، حيث هرعت الشرطة إلى مكان الحادث لتجد 11 شخصا قد أصيبوا برصاص، أحدهم فارق الحياة في مكان الحادثة، وحدد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة فولتون هوية الضحية المتوفاة بأنها سانتوس جيه. وايت، ويبلغ من العمر 27 عاما.

وعملت السلطات على نقل المصابين العشرة الآخرين، سبعة ذكور وثلاث إناث، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأوضح رئيس شرطة أتلانتا، دارين شيربوم، في مؤتمر صحفي صباح الإثنين، أن الشرطة تبحث عن أربعة مشتبه بهم - ثلاثة ذكور وأنثى - يُعتقد أنهم اقتربوا من مجموعة أشخاص بالقرب من محطة ترام في إيدجوود أفينيو وبدأوا تبادل إطلاق النار.

وعثرت الشرطة على أسلحة نارية و34 طلقة فارغة في موقع الحادثة، وتعمل الشرطة مع مختبر البالستية التابع لها ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات لتحليل الأدلة، وأشار شيربوم إلى أن الشرطة تتوقع نشر تسجيلات فيديو قريبا للمساعدة في التحقيق، وأكدت الشرطة أن الحادثة ليست لها صلة ظاهرة بالعصابات، ويُعتقد أن غالبية الضحايا كانوا من المارة الأبرياء.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب عطلة أسبوع عنيفة في أتلانتا، شهدت 12 حادثة عنف أسفرت عن إصابة 29 شخصا ومقتل اثنين آخرين، بعضها مرتبط بقضايا مثل ربط السيارات أو العنف المنزلي.

وتشهد أتلانتا ارتفاعا ملحوظا في جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في السنوات الأخيرة، وهي واحدة من المدن الأمريكية التي تعاني من تفشي العنف المسلح، ووفقا لتقارير سابقة، سجلت المدينة زيادة في حوادث إطلاق النار منذ جائحة كوفيد-19، مع عوامل مثل التوترات الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الأسلحة، وارتفاع معدلات الجريمة في بعض الأحياء.

وتشير الدراسات إلى أن الطقس الحار قد يساهم في زيادة معدلات الجريمة العنيفة، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة التوتر والصراعات البسيطة التي قد تتفاقم إلى أعمال عنف، وقد دعا رئيس الشرطة إلى تعاون المجتمع، حاثا أي شخص لديه معلومات حول الحادثة على التواصل مع السلطات للمساعدة في كشف ملابساتها.