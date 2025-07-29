أثارت طالبة سودانية إعجابًا واسعًا بعدما وضعت مولودها صباحًا، ثم توجهت مباشرة إلى لجنة امتحانات الشهادة الثانوية لأداء اختبار اللغة العربية في اليوم نفسه.الطالبة من ولاية الجزيرة، لم تتخلَّ عن حلمها التعليمي رغم آلام الولادة، ورفضت تفويت يوم الامتحان الحاسم. وقامت السلطات التعليمية والصحية بتوفير سيارة إسعاف لنقلها من المستشفى إلى مركز الاختبار، حيث جرى تخصيص غرفة مجهزة لها داخل القاعة.الواقعة التي تناقلتها وسائل الإعلام السودانية ومواقع التواصل، وُصفت بأنها قصة ملهمة عن الإصرار والصبر، ورسالة لكل فتاة في مواجهة التحديات.وأثنت وزارة التربية والتعليم السودانية على شجاعة الطالبة، وأكدت أنها ستحظى بدعم ومتابعة في مسيرتها الجامعية. كما طالبت جهات حقوقية بضرورة تمكين الأمهات الشابات من استكمال تعليمهن في بيئات داعمة وآمنة.